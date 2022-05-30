Силовики провели спецоперацию в Алматы (видео)

Задержание. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

Карагандинские полицейские в течение недели в трех городах Казахстана задержали две группы лжесотрудников банков, которые нанесли потерпевшим ущерб на сумму более 50 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

6 мая в полицию обратился 38-летний житель Темиртау, которому в течение 13 дней звонил "сотрудник" одного из банков и под предлогом сохранения его денежных сбережений завладел 11 млн тенге.

Потерпевший перевел средства через мобильный банкинг на неустановленный счет.

"В ходе проведения спецоперации сотрудниками криминальной полиции в Алматы по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое карагандинцев 31 года и 27 лет", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

В ходе обыска у мужчин обнаружены платежные карты нескольких банков и чужое удостоверение личности.

В то же время в Караганде по месту жительства подозреваемых также проводились следственные действия. Здесь стражи порядка обнаружили несколько карт оплаты.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество). С санкции суда подозреваемые арестованы. Проверяется их причастность к другим аналогичным фактам на территории Казахстана.

Напомним, ранее в Караганде и Темиртау задержали других лжесотрудников банка. Сумма ущерба потерпевшим составила около 40 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971690-siloviki-proveli-spetsoperatsiyu-v-almaty-video/