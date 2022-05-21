Спецоперация в Караганде и Темиртау: задержаны подозреваемые с 9 млн тенге (видео)

Кадр из видео: ДП Карагандинской области

В Карагандинской области в ходе спецоперации задержаны лжесотрудники банка. У них изъято 9 млн тенге. По предварительным данным, они причастны к четырем эпизодам мошенничества и нанесли ущерб потерпевшим в размере около 40 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на замначальника департамента полиции региона Абиля Абильдина.

18 мая полицейские совместно с сотрудниками службы безопасности одного из банков провели спецоперацию по задержанию предполагаемых мошенников, которые представлялись работниками финансовой организации, обманом получали персональные данные и оформляли на граждан многомиллионные кредиты. Деньги в последующем они перекидывали на банковские карты подставных лиц.

Кадр из видео: ДП Карагандинской области

"Был задержан 32-летний житель Караганды. У банкомата, расположенного в центре города, он через чужую банковскую карту пытался снять денежные средства, оформленные в качестве кредита потерпевшей стороной. В ходе следственных действий у подозреваемого изъято около 9 миллионов тенге", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

В это же время в Темиртау стражи порядка задержали его предполагаемого 33-летнего сообщника. Житель города оказывал содействие своему напарнику, занимаясь поиском людей, которые за вознаграждение в сумме до 20 тысяч тенге оформляли на себя банковские карты и передавали им.

При обыске у задержанных изъято семь платежных карт разных банков, сотовые телефоны, сим-карты, интернет-роутеры.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество)", - добавил Абиль Абильдин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970372-spetsoperatsiya-v-karagande-i-temirtau-zaderzhany-podozrevaemye-s-9-mln-tenge-video/