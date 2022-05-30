Браконьеры глушили рыбу электрическим током в Жамбылской области

Рыба. Фото: polisia.kz

Жамбылские полицейские задержали двоих местных жителей, которых подозревают в браконьерстве с использованием запрещенного средств для рыбной ловли, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Указывается, что инцидент произошел на озере Биликоль. Сотрудники природоохранной полиции Жамбылского района задержали двоих жителей села Жанаоткель в возрасте 36 и 18 лет.

При проверке у них обнаружили более 50 килограммов выловленной рыбы и самодельную электроудочку. По версии полиции, подозреваемые совершили преступление с целью наживы.

Как сообщил начальник УМПС ДП Жамбылской области Рахымберди Ашкеев, по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 335 УК РК ("Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений"). Назначена экспертиза.

В случае, если вину подозреваемых докажут, они могут получить до трех лет ограничения либо лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что на территории Жамбылской области сейчас проводится ОПМ “Нерест".

Цель мероприятия - недопущение и пресечение фактов браконьерства в период нереста рыбы, а также профилактику и выявление правонарушений и экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализации рыбы и рыбных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971634-brakonery-glushili-rybu-elektricheskim-tokom-v-zhambylskoy-oblasti/