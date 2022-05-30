Таксиста подозревают в убийстве пассажира в Алматинской области

Вещдок. Фото: ДП Алматинской области

В Каскелене задержали 45-летнего таксиста. Его подозревают в убийстве своего клиента. Орудием преступления оказалась монтажная отвертка, которой ударили мужчину на глазах у нескольких свидетелей. Подробности дела озвучили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах показана полицейская машина с открытым прицепом, используемая, как правило, для вывоза тел погибших.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 29 мая в Каскелене нашли тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

"Тело обнаружено на стоянке местных таксистов у шлагбаума при въезде в жилой комплекс. У мужчины оказалось колотое ранение в грудь. Выяснилось, что один из таксистов повздорил со своим клиентом и ударил его монтажной отверткой.

Скрывшегося с места происшествия подозреваемого задержали по месту жительства. Он был доставлен в районное управление полиции и помещен под стражу. Расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство)", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым оказался ранее судимый 45-летний житель Каскелена, который занимался частным извозом. Отвертка, ставшая орудием преступления, приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971631-taksista-podozrevayut-v-ubiystve-passazhira-v-almatinskoy-oblasti/