Спецоперация в Нур-Султане: задержан предполагаемый наркодилер

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Столичные стражи порядка ликвидировали канал сбыта наркотиков в особо крупном размере, находившийся на территории города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Как рассказали в полиции, во время "оперативного закупа" задержали 40-летнего жителя столицы, у которого при личном досмотре изъяли около килограмма гашиша.

Кроме того, стражи порядка со служебно-розыскными собаками обыскали дом, в котором жил подозреваемый. В пристройке помещения столярного цеха были обнаружены еще два полимерных пакета с гашишем, приготовленных к реализации.

В результате общий вес изъятых наркотиков составил 14 килограммов.

"Спецоперация по задержанию наркопреступника прошла благодаря слаженной совместной работе служб, а также в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий", - поделился начальник Управления по противодействию наркопреступности Ерлан Акбаров.

Указывается, что задержанный уже дал признательные показания.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Устанавливаются другие подозреваемые, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971627-spetsoperatsiya-v-nur-sultane-zaderzhan-predpolagaemyy-narkodiler/