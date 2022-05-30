Четверых казахстанцев осудили за сбыт поддельных 54 тысяч долларов

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В Нур-Султане огласили приговор суда в отношении четверых граждан, которых обвиняли в хранении и сбыте поддельных денежных средств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Как указали в ведомстве, всего было сбыто 54 850 поддельных долларов США.

Фальшивые купюры, по данным АФМ, вовлекались в оборот несколькими путями:

через столичные пункты обмена валют;

через пополнение личных счетов через банкоматы;

путем внесения на личные счета в букмекерских конторах.

Решением суда граждане Жомарт А.А., Чекиев И.Х., Иманбаев Р.А., Төлеутай Б.Е. были приговорены к пяти годам лишения свободы условно.

В АФМ призывает казахстанцев быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц. В случае обнаружения фальшивых банкнот граждан попросили незамедлительно сообщать об этом по телефонам доверия.

Подчеркивается, что обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако за сбыт таких денег предусмотрена уголовная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971589-chetveryh-kazahstantsev-osudili-za-sbyt-poddelnyh-54-tysyach-dollarov/