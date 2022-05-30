Супруг Нэнси Пелоси был арестован за вождение в нетрезвом виде

Пол и Нэнси Пелоси. Фото: Taylor Hill/FilmMagic

Пол Пелоси, супруг спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, был арестован вечером 28 мая за вождение в нетрезвом виде в округе Напа, штат Калифорния, передает The New York Times.

82-летнему Полу Пелоси предъявили административное правонарушение. Его освободили под залог в размере пяти тысяч долларов в воскресенье утром.

На следующий день после ареста демократка Пелоси выступала с речью в Университете Брауна. Как утверждает ее пресс-секретарь, на момент ареста супруга Нэнси рядом не было. Сама спикер Палаты представителей официально не комментировала инцидент.

Пол Пелоси обычно старается избегать внимания прессы. Он является управляющим венчурной компании Financial Leasing Services в Сан-Франциско. Чета Пелоси совместно владеет виноградником в долине Напа. Они поженились в 1963 году, у них пятеро детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971581-suprug-nensi-pelosi-byl-arestovan-za-vozhdenie-v-netrezvom-vide/