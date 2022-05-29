Четыре ружья незаконно хранил в сарае житель Актюбинской области

Оружие, изъятое у жителя Актюбинской области. Фото: instagram.com/policeaktobe

Полицейские Актюбинской области обнаружили и изъяли четыре единицы оружия у 45-летнего местного жителя. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте областного департамента полиции.

Сотрудники полиции совместно с пограничниками на животноводческой точке в Алимбетовском сельском округе Каргалинского района обнаружили и изъяли у 45-летнего местного жителя четыре единицы оружия.

Полицейскими изъято:

гладкоствольное одноствольное ружье марки ИЖ-18 со стертыми номерами;

гладкоствольное двухствольное ружье марки ТОЗ БМ-16, 16 калибра;

гладкоствольное одноствольное ружье марки ИЖ-81М, 12 калибра, со стертыми номерами;

мелкокалиберная винтовка марки ТОЗ-8, калибр – 5,6.

Отмечается, что названное оружие мужчина незаконно хранил у себя в сарае.

По всем изъятым единицам оружия назначены экспертизы. Проводятся следственные действия по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконное хранение оружия".

"Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что лица добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружия и боеприпасы освобождаются от уголовной и административной ответственности", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971492-chetyre-ruzhya-nezakonno-hranil-v-sarae-zhitel-aktyubinskoy-oblasti/