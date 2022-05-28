Алматинца осудили за попытку изнасилования знакомой

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В Алматы вынесен приговор в отношении 48-летнего мужчины. Он предстал перед судом по обвинению в попытке изнасилования знакомой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Следствием установлено, что алматинец со своей жертвой был знаком недолго. Мужчина под предлогом демонстрации своей работы по ремонту квартир заманил девушку в жилище и пытался ее изнасиловать.

Однако, по словам заместителя начальника городского ДП Рустама Абдрахманова, достигнуть желаемого злоумышленнику не удалось. Женщина активно сопротивлялась, а потом сразу обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый был оперативно задержан.

После чего его заключили под стражу и этапировали в следственный изолятор. Стражи порядка собрали необходимые доказательства и передали дело по ст.ст. 24 ч.3, 120 ч.1 УК РК (Покушение на изнасилование) в суд.

Приговором Алатауского районного суда мужчине назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971471-almatintsa-osudili-za-popytku-iznasilovaniya-znakomoy/