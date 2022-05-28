Шесть казахстанских туристов незаконно пересекли границу Кыргызстана
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Шесть казахстанских туристов незаконно пересекли государственную границу и попали на территорию Кыргызстана во время походов в горы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пограничное управление по Карасайскому району Департамента ПС КНБ РК по Алматинской области.
По информации ведомства, в 2021 году пограничной службой зафиксированы 6 незаконных пересечений государственной границы.
"Граждане в туристических целях осуществляли выход в Большое Алматинское ущелье через перевал Алматы. По пути к нему посещали озеро Алматы, находящееся в 300 метрах от государственной границы. Озеро географически расположено на территории Кыргызской Республики", - сообщили в пограничном управлении.
Аналогичный факт был зафиксирован и в 2022 году.
В отношении казахстанцев возбудили уголовное дело по ст.392 ч.1 УК за нарушение государственной границы Казахстана.
"Туристы следовали по маршруту: проспект Дулати - экопост ГНПП "Иле-Алатау" - Большое Алматинское озеро - Космостанция - северо-западный склон пика Туриста - ущелье Проходное - правый приток реки Алагир - река Проходная - широкая седловина перевала Проходной", - уточнили в ведомстве.
Здесь добавили, что на данном маршруте имеются информационные табло с указанием места прохождения границы, указательные столбы с надписями "Пограничная зона", кроме того, государственная граница Казахстана обозначена пограничным знаком.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971443-shest-kazahstanskih-turistov-nezakonno-peresekli-granitsu-kyrgyzstana/