Главу отдела строительства Косшы арестовали по подозрению в хищении 222 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Более 222 млн тенге похитили при строительстве объектов наружного электроснабжения в Косшы. Факт хищения был выявлен при прокурорской проверке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как установила прокуратура, отдел строительства Косшы подписал акты об установке трансформаторных подстанций, предназначенных для обслуживания жилищных массивов, хотя по факту подстанции установлены не были.

Ведомство необоснованно выплатило 222,2 млн тенге за работы, которые не были проведены, говорится в сообщении надзорного органа.

Управление специальных прокуроров возбудило уголовное дело по статье 189 УК РК "Хищение в особо крупном размере".

"В настоящее время с санкции суда органом следствия взят под стражу руководитель отдела строительства", - сообщили в прокуратуре.

Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 12 лет колонии.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в надзорном органе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971419-glavu-otdela-stroitelstva-kosshy-arestovali-po-podozreniyu-v-hischenii-222-mln-tenge/