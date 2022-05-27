12-летнего мальчика заподозрили в краже сумки с 5 млн тенге в Нур-Султане

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У приехавшего из Костанайской области в Нур-Султан мужчины похитили сумку с крупной суммой наличных. Полицейские задержали подозреваемого - им оказался подросток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Житель Костанайской области обратился в полицию Нур-Султана по факту кражи крупной суммы денег. Как рассказал потерпевший, он приехал в столицу, чтобы приобрести автомобиль, который выбрал на сайте частных объявлений.

"24 мая около 14:00 он приехал к дому по проспекту Женис посмотреть автомобиль. В ходе общения с хозяином потерпевший повесил свою сумку черного цвета на ветку дерева. Сделал он это для того, чтобы ему ничего не мешало оценить состояние машины", – рассказали полицейские.

По данным ведомства, в этот момент рядом находилось несколько человек, которые собирали металлы возле общедомовой мусорки.

"На уличную камеру попал момент, как один из них, а именно подросток, взял сумку, где лежали деньги в размере 5 млн 13 тысяч тенге и ушел прочь", – заявили в ДП Нур-Султана.

Отмечается, что в течение часа оперативники УП района Сарыарка задержали подозреваемого. Им оказался 12-летний мальчик, который, как считает следствие, передал сумку отцу.

Сейчас по факту кражи начато досудебное расследование. Украденная сумка была изъята и возвращена владельцу. При этом, подозреваемый подросток взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

"Департамент полиции города Нур-Султана убедительно рекомендует гражданам быть бдительными и принимать меры по сохранности своего имущества", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971338-12-letnego-malchika-zapodozrili-v-krazhe-sumki-s-5-mln-tenge-v-nur-sultane/