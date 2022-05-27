Конфликт парней из-за ревности перерос в массовую драку в Павлодаре (видео)

Иллюстративное фото: instagram.com/dp_pavlodar

26 мая около 4.00 часов возле одного из увеселительных заведений по улице Торайгырова в Павлодаре произошла массовая драка. На инцидент обратил внимание инспектор видеонаблюдения Центра оперативного управления при просмотре камер. Об этом сообщает департамент полиции региона на своей официальной странице в Instagram.

На место происшествия выехали автопатрули. Здесь стражи порядка разняли участников конфликта и выяснили, из-за чего началась массовая драка молодых людей.

Оказалось, что причиной потасовки стала ревность.

"Одна из девушек пришла в клуб с парнем, но она не учла, что здесь же находился и ее бывший молодой человек. Мужчины учинили драку, затем за каждого из оппонентов стали заступаться друзья. К счастью, серьезно в массовой драке никто не пострадал", - рассказал начальник местной полицейской службы УП Павлодара Арман Каптаев.

Всех участников конфликта установили и доставили в полицию. Каждого привлекли к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и нарушение тишины (ст.434 и 437 КоАП РК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971316-konflikt-parney-iz-za-revnosti-pereros-v-massovuyu-draku-v-pavlodare-video/