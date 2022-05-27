Сколько человек совершили преступления в Казахстане за первые месяцы 2022 года

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По данным аналитиков за первые четыре месяца 2022 года в Казахстане почти 20 тыс. человек совершили уголовные правонарушения. Больше всего преступлений было зарегистрировано в Алматинской области.

За январь-апрель текущего года в Казахстане 19 998 человек совершили преступления, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (20 380 человек). Такие данные приводятся на сайте Finprom.kz.

Что касается тяжести совершенных правонарушений, статистика выглядит так:

уголовные проступки – 3,8 тыс. человек;

преступления средней тяжести – 7,2 тыс. человек;

тяжкие преступления – 5,4 тыс. человек;

преступления небольшой тяжести – 3,1 тыс. человек;

особо тяжкие преступления – 459 человек.

В региональном разрезе больше всего преступников попалось на правонарушениях в Алматинской области: 2,4 тыс. человек, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Среди антилидеров рейтинга также оказались Алматы (2,3 тыс. человек, на 5,8% меньше) и Нур-Султан (1,7 тыс. человек, на 8,5% больше).

Меньше всего преступников пришлось на Кызылординскую область: 436 человек, против 466 человек годом ранее.

Наибольший годовой рост численности преступников наблюдался в Северо-Казахстанской области (на 10,9% больше, до 801 человека), наибольшее сокращение – в Жамбылской области (на 15,2%, до 832 человек).

Уголовные правонарушения в Казахстане за январь-апрель 2022 года. Инфографика: finprom.kz

Согласно статистике, из 20 тыс. правонарушителей 18,5 тыс. составили граждане РК, 464 – граждане СНГ, 69 – граждане стран, не входящих в состав СНГ.

В подавляющем большинстве случаев преступниками были мужчины – 17,5 тыс. человек, женщин среди нарушителей всего 2,5 тыс. человек.

454 нарушителя были несовершеннолетними.

Кроме того, по статистическим данным, четверо из пяти преступников – безработные. Это 79,2%, или 15,8 тыс. правонарушителей. Отмечается, что их численность сократилась на 3,3% за год.

Среди оставшихся правонарушителей 1,4 тыс. человек были рабочими, 381 человек – госслужащими, 339 человек – учащимися, 261 человек – частными предпринимателями.

Чаще всего за январь-апрель 2022 года в Казахстане преступники совершали правонарушения против собственности: 63,1% от общей численности, или 12,6 тыс. человек, что на 3,2% меньше, чем годом ранее.

По данным аналитиков, в этой категории чаще всего попадались на кражах, мошенничестве, мелких хищениях, грабежах, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

За указанный период 1,7 тыс. человек совершили правонарушения против личности (на 6,6% меньше, чем годом ранее), а 1,4 тыс. человек были уличены в совершении транспортных уголовных правонарушений (на 5,6% больше).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971305-skolko-chelovek-sovershili-prestupleniya-v-kazahstane-za-pervye-mesyatsy-2022-goda/