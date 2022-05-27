Задержание с участием спецназа попало на видео в Актобе

Кадр из видео: ДП Актюбинской области

В Актобе 20 мая сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно с бойцами спецподразделения на одной из дач выявлена нарколаборатория, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным ведомства, 20 мая правоохранители при проверке оперативной информации в одном из дачных домов и на прилегающей территории обнаружили оборудованную нарколабораторию по выращиванию конопли и дальнейшей ее обработки.

48-летний владелец участка пояснил, что выращивает и культивирует растение для собственного употребления.

"Нарколаборатория была оборудована по последнему слову техники. По словам задержанного, семена и оборудование он приобрел в интернет-магазине", - отметили в ДП Актюбинской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Вес изъятых веществ составил более 400 граммов. Назначены экспертизы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971295-zaderzhanie-s-uchastiem-spetsnaza-popalo-na-video-v-aktobe/