Зверское покушение на убийство произошло в Алматы

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В Алматы произошло покушение на убийство мужчины, которого трижды ранили. Лишь то, что он успел увернуться от выстрела, направленного ему в голову, спасло потерпевшему жизнь, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в главной транспортной прокуратуре, летом прошлого года на территории алматинского депо был обнаружен мужчина с пулевыми ранениями.

"По раскрытию резонансного дела действовала межведомственная оперативно-следственная группа под руководством Семиреченской транспортной прокуратуры. Принятыми мерами совместно с транспортной полицией в совершении дерзкого преступления был изобличен и задержан гражданин А.

Следствие установило, что преступник произвел в потерпевшего четыре выстрела, три из которых достигли цели. Преступный умысел, вызванный неприязненными отношениями, не осуществился только благодаря действиям потерпевшего, который смог увернуться от первого выстрела, направленного в его голову", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал обвиняемого виновным в покушении на убийство и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Приговор был вынесен 30 марта этого года.

Кроме того, к наказанию был приговорен и некий гражданин К., который помог спрятать пистолет. Его СМУС осудил на три года и шесть месяцев условного срока, но прокурор не согласился с принятым решением и внес ходатайство о пересмотре приговора.

Апелляционная инстанция поддержала позицию прокурора, и приговорила К. к реальному лишению свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971292-zverskoe-pokushenie-na-ubiystvo-proizoshlo-v-almaty/