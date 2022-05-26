Пассажир самолета пытался вывезти 30 тыс. долларов из Актау в Тбилиси

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В аэропорту города Актау во время таможенного контроля был изобличен гражданин, который хотел вывезти из страны 30 тыс. долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов

По версии полиции, мужчина хотел покинуть Казахстан с крупной суммой денег в иностранной валюте авиарейсом Актау-Тбилиси.

Указывается, что мужчину задержали на территории аэропорта сотрудники Департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с сотрудником пограничной службы КНБ.

По данному факту был составлен административный материал.

В Комитете госдоходов напомнили, что Указом президента из Казахстана запрещен вывоз:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по курсу Нацбанка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;

золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

"В связи с этим просим граждан, планирующих выезд за границу, соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан", - призвали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971235-passazhir-samoleta-pytalsya-vyvezti-30-tys-dollarov-iz-aktau-v-tbilisi/