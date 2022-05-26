Мужчина получил 2,5 года тюрьмы за сообщение о "заминированном" доме в Петропавловске

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Житель Северо-Казахстанской области был осужден за ложное сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из домов Петропавловска, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что 58-летнего сельчанина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Как объяснили сотрудники полиции, в конце 2021 года, будучи в нетрезвом состоянии, мужчина позвонил в службу ДЧС и сообщил о взрывном устройстве, которое якобы находилось в одном из многоэтажных домов Петропавловска.

За лже-сообщение подозреваемого задержали в селе Киялы Аккайынского района. При этом выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

"Статьей 273 УК РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. На постоянной основе проводится разъяснительная работа в данном направлении", – отметил начальник Управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971225-muzhchina-poluchil-srok-za-soobschenie-o-zaminirovannom-dome-v-petropavlovske/