Деньги вымогали у жителей ВКО, угрожая расправой

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Восточно-Казахстанской области 24-летний парень подозревается в вымогательстве. В отношении молодого человека сейчас проводится досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Сотрудники ОП Риддера выявили факт вымогательства в конце апреля.

Установлено, что 24-летний парень еще в конце июня прошлого года в салоне автомобиля, угрожая расправой, требовал 300 000 тенге у малознакомых молодых людей, одному из которых было 20 лет, другому - 21 год.

Один из потерпевших, опасаясь за свою жизнь, передал злоумышленнику 100 000 тенге.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 ч.1 УК РК "Вымогательство". Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

В ДП ВКО добавили, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971210-dengi-vymogali-u-zhiteley-vko-ugrozhaya-raspravoy/