Задержание подозреваемых в краже рельсов на 54 млн тенге сняли на видео в Караганде

Кадр из видео: ДП на транспорте МВД РК

В Караганде задержана группа лиц по подозрению в совершении кражи рельсов длиной 222 метра на сумму более 54 миллионов тенге. Об этом сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев, передает корреспондент NUR.KZ.

По его данным, в апреле текущего года с использованием спецтехники была совершена кража рельсов длиной 222 метра. Они предназначались для укладки и последующей замены на перегоне станции Жезказган-РЗД-1.

При этом было повреждено 1600 метров железнодорожного полотна. Сумма ущерба составила более 54 млн тенге.

21 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная по подозрению в совершении преступления задержаны четверо человек. Все они являются жителями Карагандинской области.

Вещественные доказательства изъяты.

"По данному факту начато досудебное расследование по п.3 ч.4 ст.188 УК РК (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - пояснил генерал-майор полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971194-zaderzhanie-podozrevaemyh-v-krazhe-relsov-na-54-mln-tenge-snyali-na-video-v-karagande/