"Не поделили качели": громкие разборки устроили женщины на детской площадке в Экибастузе

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25 мая в 14.30 часов в полицию Экибастуза обратились жители улицы Королева, которых возмутили громкие разборки двух женщин на детской площадке. Подробности скандала озвучивает ДП Павлодарской области на своей официальной странице в Instagram.

"Конфликт между женщинами произошел на почве неприязненных отношений - их дети не поделили качели", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители рассказали стражам порядка, что малыши начали ссориться и плакать. После чего в ссору вступили родители.

"Каждая начала яростно кричать, заступаясь за своего ребенка, при этом не пренебрегая бранными словами", - пояснили соседи правоохранителям.

Приехав в указанный двор, полицейские попросили женщин успокоиться и разъяснили, что подобные действия выражают неуважение к окружающим и подают плохой пример детям.

Каждая из родительниц была привлечена к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал планируется направить в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971183-ne-podelili-kacheli-gromkie-razborki-ustroili-zhenschiny-na-detskoy-ploschadke-v-ekibastuze/