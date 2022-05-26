Девять на одного: школьника жестоко избили в Атырауской области

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14-летнего ученика 8 класса избили в селе Исатай Атырауской области. Ребенка с травмами доставили в больницу. Инцидент прокомментировали в районном отделе образования и департаменте полиции региона, передает "Ак Жайык".

Мать подростка рассказала, что на сына напали днем 20 мая. Он ушел играть в футбол, а вернулся с побоями.

Жительница села Исатай отметила, что у них в семье трое детей. Старший женился, дочь замужем, а самому младшему в августе исполнится 15 лет. Успеваемость у него хорошая, учится на 4 и 5. Никаких жалоб на поведение ни со стороны школы, ни со стороны родителей одноклассников не поступало.

"В тот день сын вернулся с футбола какой-то замученный, еле передвигался. Когда я спросила, что случилось, сказал, что упал во время игры. Потом он прилег, а когда разбудили к ужину, не мог нормально сидеть на стуле, как будто его трясло.

На следующий день он опять был какой-то вялый, все больше отлеживался. Я осмотрела его и увидела, что все тело в синяках. Тут же вызвала скорую помощь и написала заявление в полицию", - рассказала женщина.

Подростка отвезли из района в областную больницу, там были диагностированы множественные ушибы мягких тканей правого плеча, травмы в области пояса и грудной клетки.

"Моего сына избили 9 подростков. Двое из них девятиклассники, остальные - одноклассники. Сейчас приходят их родители и просят прощения. Я-то прощу, зачем мне их судить? Но и не хочу оставить это безнаказанным", - добавила мать пострадавшего.

По словам руководителя отдела образования Исатайского района Гулайны Курмангалиевой, после инцидента была проведена встреча со школьниками и их родителями. Дети рассказали, что драка произошла после уроков на окраине села. Педагоги провели разъяснительную работу.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 21 мая поступило заявление от родителей подростка 2007 года рождения. В нем говорилось, что мальчика избили.

В качестве подозреваемых выявлены двое учеников 9-го класса. Начато досудебное расследование по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971124-devyat-na-odnogo-shkolnika-zhestoko-izbili-v-atyrauskoy-oblasti/