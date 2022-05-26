Подпольный покерный клуб "накрыли" в Караганде с участием спецназа (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

Очередной подпольный покерный клуб выявили в Казахстане. На этот раз - в Караганде. Операцию по пресечению его деятельности провели с участием спецназа. Подробности озвучивает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Жителя Караганды подозревают в организации карточной игры "Покер" в одном из заведений города.

"Незаконная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками территориального департамента АФМ по Карагандинской области совместно с сотрудниками департамента полиции", - отметили в ведомстве.

В заведении изъяли денежные средства в сумме более 1 млн тенге и 300 долларов США, колоды игральных карт, фишки и 6 покерных столов.

По факту организации незаконного игорного бизнеса возбудили уголовное дело, начато расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанае подпольный покерный клуб работал под видом кафе. По этому делу состоялся суд и вынесен приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971118-podpolnyy-pokernyy-klub-nakryli-v-karagande-s-uchastiem-spetsnaza-video/