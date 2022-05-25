Подпольный покерный клуб работал под видом кафе в Костанае

Кадр из видео: АФМ РК

В одном из кафе Костаная была выявлена деятельность подпольного покерного клуба. Здесь изъяли вещественные доказательства. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в переоборудованном под игорное заведение кафе обнаружены и изъяты профессиональный стол, фишки, карты для игры в Poker и денежные средства.

По данному делу состоялся суд. Приговором организаторы и соучастники подпольного покерного клуба признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца.

Изъятые вещественные доказательства уничтожены.

Напомним, ранее в АФМ сообщали, что в Костанае была выявлена финансовая пирамида Antares Limited. В отношении подозреваемых начаты следственные мероприятия. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970910-podpolnyy-pokernyy-klub-rabotal-pod-vidom-kafe-v-kostanae/