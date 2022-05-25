Неизвестные вынудили акмолинца продать квартиру и перечислить им 9 млн тенге

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38-летнего жителя Акмолинской области обманули на 9 млн тенге. Задержаны подозреваемые в мошенничестве. Они оказались жителями Павлодарской области, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

17 мая в управление полиции Степногорска поступило заявление местного жителя о совершенном в отношении него мошенничестве.

Стражи порядка установили, что в период с 20 апреля по 14 мая неизвестные, представившись сотрудниками банка, убедили мужчину оформить кредиты на 3 млн тенге.

Кроме того, они также вынудили его продать принадлежащую ему квартиру, а деньги передать им. Общий ущерб составил 9 млн 150 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые. Ими оказались двое жителей Павлодарской области 23 и 24 лет.

У задержанных изъяли 25 карточек разных банков, оформленных на третьих лиц, а также 10 сотовых телефонов.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971027-neizvestnye-vynudili-akmolintsa-prodat-kvartiru-i-perechislit-im-9-mln-tenge/