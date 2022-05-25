Антикор: Сотрудники госаудита заставляли бухгалтеров продавать ношеные вещи

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В Кызылорде проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела и главного специалиста-государственного аудитора регионального департамента внутреннего государственного аудита. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, досудебное расследование проводится по фактам неоднократного получения взяток при проведении аудиторской проверки.

Следствием также установлено, что руководитель отдела департамента и государственный аудитор, превышая свои должностные полномочия, в период проведения аудиторской проверки в управлении координации занятости и социальных программ Кызылординской области требовали от бухгалтеров подведомственных учреждений реализовать работникам ношеную одежду (пальто, куртки, платки) по завышенной цене.

От продажи они получили денежные средства в сумме 456 тысяч тенге.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - резюмировали в Антикоррупционной службе Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971010-antikor-sotrudniki-gosaudita-zastavlyali-buhgalterov-prodavat-noshenye-veschi/