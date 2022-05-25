Мужчина напал на полицейского в Нур-Султане. Задержать его помогли прохожие

Драка. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

Вечером 20 мая в полицию обратилась жительница столицы, которая заявила, что ее избил сожитель, находившийся в нетрезвом состоянии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Сообщение от обратившейся женщины поступило в полицию примерно в 21:30. К дому по улице Армандастар прибыл участковый инспектор.

В ходе разбирательств 29-летний мужчина, подозреваемый в избиении своей сожительницы, оказал сотруднику полиции физическое сопротивление.

Находившиеся рядом граждане помогли полицейскому при задержании гражданина.

По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 380-1 УК РК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей").

По решению суда задержанного арестовали на 2 месяца.

В департаменте полиции поблагодарили неравнодушных астанчан за проявленную активную гражданскую позицию и содействие в обеспечении общественного порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971003-muzhchina-napal-na-politseyskogo-v-nur-sultane-zaderzhat-ego-pomogli-prohozhie/