Мужчина напал на полицейского в Нур-Султане. Задержать его помогли прохожие
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Вечером 20 мая в полицию обратилась жительница столицы, которая заявила, что ее избил сожитель, находившийся в нетрезвом состоянии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.
Сообщение от обратившейся женщины поступило в полицию примерно в 21:30. К дому по улице Армандастар прибыл участковый инспектор.
В ходе разбирательств 29-летний мужчина, подозреваемый в избиении своей сожительницы, оказал сотруднику полиции физическое сопротивление.
Находившиеся рядом граждане помогли полицейскому при задержании гражданина.
По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 380-1 УК РК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей").
По решению суда задержанного арестовали на 2 месяца.
В департаменте полиции поблагодарили неравнодушных астанчан за проявленную активную гражданскую позицию и содействие в обеспечении общественного порядка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971003-muzhchina-napal-na-politseyskogo-v-nur-sultane-zaderzhat-ego-pomogli-prohozhie/