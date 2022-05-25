Блогера, отбывавшего срок за изнасилование, забили до смерти: обвиняемых осудили в Павлодаре

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Приговор вынесли троим заключенным, которые в колонии на протяжении суток избивали экибастузского блогера. Последний оказался в АП-162/4 в Павлодаре после того, как его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре указывается, что другие заключенные стали избивать блогера из-за телефона, который он пронес на территорию колонии. Один из осужденных, давно сидящий в АП-162/4, завоевал авторитет среди арестантов, а потому начал прописывать свои правила поведения.

В частности, запретил употреблять алкоголь, наркотики и отдельным лицам пользоваться телефоном, в том числе экибастузскому блогеру, но он ослушался. Это и стало поводом избиения.

Сначала наносили удары, чтобы получить ответ, что блогер действительно пользуется смартфоном. После положили его на койку и избивали еще почти сутки.

Пострадавший был в тяжелом состоянии и не мог встать с кровати. Скончался он в душевой, куда его отнесли сокамерники.

"Судом №2 Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении троих человек по факту причинения тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Приговором суда с учетом опасного рецидива преступлений, а также с присоединением частично неотбытого срока по предыдущим судимостям окончательно назначено 14 лет лишения свободы, 17 лет лишения свободы и 12 лет лишения свободы", - сообщила пресс-секретарь Павлодарского городского суда №2 Гульсум Ахтаева.

Наказание все трое теперь будут отбывать в колонии чрезвычайной безопасности.

Свою вину в суде они отрицали, заявляя, что полицейские в ходе следствия оказывали на них давление. Обвинение стало поводом для расследования, но своего подтверждения не нашло.

Напомним, о задержании популярного в Экибастузе блогера стало известно в сентябре 2020 года. В январе 2021 года мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и на 15 лет отправили в колонию. Спустя несколько месяцев его забили до смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970966-blogera-otbyvavshego-srok-za-iznasilovanie-zabili-do-smerti-obvinyaemyh-osudili-v-pavlodare/