Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае

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Финансовую пирамиду Antares Limited выявили в Костанае. В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию от 100 долларов США.

"В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Казахстанцев призвали быть предельно осторожными и не поддаваться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

"Важно знать, что основная цель финансовых пирамид - нажиться за счет доверчивых граждан, предлагая без рисков и усилий быстро приумножить свой капитал", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967197-finansovaya-piramida-antares-limited-vyyavlena-v-kostanae/