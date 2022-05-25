"Сняла обувь и стала бить меня по голове": таксист снял на видео инцидент с пассажиркой в Актау

Кадр из видео: Lada.kz

В соцсетях появилось видео конфликта в салоне такси. Инцидент произошел 21 мая в Актау. Пострадавший от действий пассажирки водитель рассказал подробности. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

На кадрах видно, как пассажирка в истерике кричит на таксиста, оскорбляет его и пинает ногой.

Водитель рассказывает, что утром 21 мая он принял заказ и прибыл по адресу, где его ожидала женщина. Он помог ей загрузить сумки в багажник, после чего оба сели в машину.

"Она стала разговаривать по телефону и с кем-то ругаться. Затем начала кричать на меня, угрожать и оскорблять. Говорила, что напишет на меня заявление в полицию, якобы я на нее напал. Тогда я ей сказал, что никуда ее не повезу и попросил выйти из машины. Однако пассажирка стала кидаться на меня", - говорит таксист.

Водитель включил камеру на телефоне. По словам мужчины, в какой-то момент пассажирка начала пинать его ногой в бок, а после - сняла обувь и стала бить его по голове. Он получил травму.

"Увидев кровь, она выскочила из машины, забрала свои сумки и побежала на противоположную сторону дороги к другому таксисту. Я сразу же позвонил в полицию. Они быстро среагировали, ее задержали и доставили в отделение. Там она тоже вела себя неадекватно, на всех кидалась, кричала и угрожала. Я написал на нее заявление. Побои зафиксировал врач в приемном покое областной больницы", - пояснил пострадавший.

По информации департамента полиции Мангистауской области, утром на пульт дежурного "102" поступил вызов о скандале между пассажиром и таксистом в 12 микрорайоне у 31 дома.

"Как выяснилось, 59-летняя женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в отношении нее не применяется административная или иная ответственность. Она будет направлена в учреждение здравоохранения", - сообщили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970893-snyala-obuv-i-stala-bit-menya-po-golove-taksist-snyal-na-video-intsident-s-passazhirkoy-v-aktau/