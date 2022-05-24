Массовая драка из-за пачки сигарет попала на видео в Павлодаре

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

35 сообщений о драках поступило в полицию Павлодара за минувшие выходные. Стражи порядка рассказали о некоторых потасовках и показали видео с мест происшествий, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Так, 21 мая около полуночи правоохранителям поступило сообщение о том, что возле ночного заведения по улице Естая нетрезвые посетители устроили массовую драку.

Полицейские выехали на место происшествия, где выяснили, что в инциденте замешаны и девушки.

Всех участников конфликта доставили в Центр временной адаптации и детоксикации. Кроме того, они были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в нетрезвом виде в общественных местах.

Похожий случай произошел той же ночью возле другого бара по улице Жусупа. Из-за пачки сигарет между двумя компаниями возникли разногласия. Сначала молодые люди ругались нецензурными словами, а потом в ход пошли кулаки.

Стражи порядка их тоже доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, а также составили протоколы по тем же статьям КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970714-massovaya-draka-iz-za-pachki-sigaret-popala-na-video-v-pavlodare/