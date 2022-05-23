Экс-начальницу кинологического центра МВД осудили в Алматы

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В Алматы за злоупотребление должностными полномочиями осудили бывшую начальницу кинологического центра МВД Анель Болгумбаеву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Как рассказали в Агентстве по противодействию коррупции, Болгумбаева подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществляла денежные поборы со своих подчиненных.

Общая сумма ущерба составила 1 675 000 тенге, которые выдали потерпевшим в качестве премиальных выплат.

19 мая текущего года дело рассмотрели в Турксибском районном суде города Алматы.

В итоге, Болгумбаева была признана виновной. Ей назначили ограничение свободы сроком на 2 года. Кроме того, осужденную лишили права занимать должности в госорганах пожизненно.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970641-eks-nachalnitsu-kinologicheskogo-tsentra-mvd-osudili-v-almaty/