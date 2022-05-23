Казахстанских туристов задержали в Узбекистане и ударили электрошокерами
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Стражи порядка в Узбекистане грубо задержали казахстанских туристов. Указывается, что к гражданам применили электрошокеры. Инцидент произошел в ночь на 21 мая в Самарканде.
Как пишет издание Nuz.uz, видео с моментом конфликта между туристами и сотрудниками органов внутренних дел распространилось в соцсетях.
По словам пострадавших, той ночью они ожидали такси около ресторана "Тадж-Махал", собираясь поехать в гостиницу. В этот момент к ним подошли сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда.
Стражи порядка потребовали предъявить им документы. Проверив паспорта и водительские удостоверения, они предложили туристам проехать в участок.
Туристы отказались, после чего к ним применили силу и нанесли травмы электрошокерами.
Задержанные пожаловались, что в участке в итоге им пришлось провести около двух часов.
Глава пресс-службы МВД Узбекистана Шохрух Гиясов прокомментировал инцидент.
Он сообщил, что "сотрудники патрульно-постовой службы, привлеченные для несения службы в ночное время, в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств".
Служба личной безопасности МВД Республики Узбекистан совместно с органами прокуратуры проводит служебную проверку инцидента.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970613-kazahstanskih-turistov-zaderzhali-v-uzbekistane-i-udarili-elektroshokerami-video/