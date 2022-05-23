Выстрелил в голову из обреза: активиста подозревают в убийстве в Алматинской области

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В Алматинской области активиста подозревают в убийстве односельчанина. 35-летний мужчина из-за огнестрельного ранения в голову погиб на месте. Подробности случившегося рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Автор публикации отметил, что преступление произошло в селе Кызылагаш Аксуского района, а оба участника инцидента являются гражданскими активистами, которые ранее якобы фигурировали в деле по конфликту с китайскими рабочими в 2018 году.

"Активист района подозревается в убийстве своего соседа - тоже гражданского активиста. Преступление произошло на глазах у детей. Говорят, маленький ребенок получил дробовое ранение", - указывается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что убийство 35-летнего жителя Кызылагаша зарегистрировано 22 мая в 18.50 часов. От выстрела также пострадал 3-летний ребенок, в которого попала ружейная дробь.

"Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружено во дворе одного из частных домов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 43-летний местный житель, обоснованно подозреваемый в убийстве своего односельчанина.

Предварительно установлено, что подозреваемый произвел выстрел в потерпевшего из обреза охотничьего ружья 16 калибра. Сейчас мужчина водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство), огнестрельное оружие уже изъято и приобщено к материалам уголовного дела.

Между тем в акимате Аксуского района подтвердили, что подозреваемый действительно является гражданским активистом.

"Он известен как общественник, который часто поднимает проблемные вопросы, связанные с выделением земель. Касательно потерпевшего, он фигурировал в деле по драке с китайскими рабочими и являлся одним из пяти подозреваемых", - сообщил пресс-секретарь акима Аксуского района Магжан Шындаулет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970577-vystrelil-v-golovu-iz-obreza-aktivista-podozrevayut-v-ubiystve-v-almatinskoy-oblasti/