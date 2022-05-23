"Так сильно давили на живот, что лопнула селезенка": роженица умерла в Атырау

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37-летняя роженица скончалась в Атырау. По мнению ее родственников, в произошедшем виноваты врачи. По данным департамента полиции региона, в отношении медиков модульной больницы было возбуждено уголовное дело, передает "Ак Жайык".

Умершая Гульдана Сарузенова - единственная дочь родителей. Она должна была родить своего четвертого ребенка.

Родственники говорят, что за неделю до родов врачи сообщили ей о заражении коронавирусом, посоветовали лечиться дома. 17 января женщина со схватками была доставлена в модульную больницу.

"При родах моей дочери так сильно давили на живот, что у нее лопнула селезенка. У нее также был разрыв поджелудочной железы. Ведь все органы человека взаимосвязаны между собой. Они не знали, откуда появилась кровь. Когда врачи поняли все, уже было поздно, моя дочь умерла", - говорит мать женщины Светлана Сарузенова.

Гульдана скончалась 18 января. Ее сыну уже три месяца, за ним ухаживают дедушка с бабушкой по линии матери. Он здоров. У него есть три брата.

"Я ходила в поликлинику, где она была на учете. Анализы показывали, что со здоровьем все в порядке. УЗИ тоже не выявило никаких отклонений. Я не знаю, что случилось и кто виноват. Она была здоровой женщиной. Неужели нельзя было сделать кесарево сечение? Когда ее, находящуюся в тяжелом состоянии, посещал муж, она успела сказать ему: "Меня совсем замучили", - отмечает Светлана.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

"Сейчас по данному факту ведется следствие по ч.3 ст.317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - рассказали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970554-tak-silno-davili-na-zhivot-chto-lopnula-selezenka-rozhenitsa-umerla-v-atyrau/