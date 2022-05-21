Силовики провели задержание в Уральске

Место происшествия. Фото: ДП ЗКО

Вечером 20 мая жители Уральска стали свидетелями задержания подозреваемого. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области рассказали некоторые подробности проведенной спецоперации, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 20 мая в 17.20 часов сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции региона был задержан 23-летний мужчина.

Молодого человека подозревают в вымогательстве денежных средств у жителя города Аксая.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 части 3 УК РК. Другие сведения в рамках ст.201 УПК РК разглашению не подлежат", - сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

Напомним, 18 мая в Караганде и Темиртау в ходе спецоперации задержали подозреваемых в мошенничестве. У них изъяли 9 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970387-siloviki-proveli-zaderzhanie-v-uralske/