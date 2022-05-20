Поддельные права обнаружили полицейские у водителя в Алматы

Поддельные права обнаружили у водителя в Алматы. Фото: instagram.com/almaty_police_department

Алматинские полицейские рассматривали дело уроженца Карагандинской области в связи с массовым ДТП и обнаружили, что его водительское удостоверение – подделка. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.

Как сообщили полицейские, гражданин 1991 года рождения приехал в Алматы из Карагандинской области.

"В подделке документов мужчину изобличили в подразделении административной практики Управления полиции Ауэзовского района, где рассматривается материал о ДТП с участием четырех автомашин. Виновник – гражданин Ш. Он допустил массовую аварию", – заявил начальник Управления административной полиции Алматы Нурлан Аманбек.

При разбирательстве было замечено несоответствие в водительском удостоверении мужчины. Отмечается, что фотография на документе была его, а вот ИИН принадлежал другому человеку.

"Были установлены истинные данные водителя, и, как следствие, стало известно, что в 2019 году он был задержан за езду в пьяном виде и лишен судом права управления ТС сроком на три года", – добавил полицейский.

По данным полиции, факт подделки документов был зарегистрирован по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

Дело расследуется Управлением полиции Ауэзовского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970251-poddelnye-prava-obnaruzhili-politseyskie-u-voditelya-v-almaty/