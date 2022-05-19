Четверых полицейских осудили за бездействие и укрытие преступления в Атырау

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Суд №2 города Атырау вынес приговор двоим сотрудникам полиции за бездействие по службе и еще двоим – за укрытие уголовного правонарушения. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте суда.

Как было установлено судом, в полицию обратилась женщина, заявившая, что ее похитил и изнасиловал знакомый. По словам женщины, он также незаконно проник в ее дом.

"Однако участковые инспекторы полиции А. и К., не рассмотрев заявление потерпевшей, скрыли его. К. составил фиктивный протокол, не предприняв никаких действий по раскрытию преступления. Совершили служебное бездействие с целью облегчения своей работы.

Кроме того, несмотря на то, что потерпевшая обратилась к ним за помощью, оперуполномоченный Т. и следователь Л., не предприняв каких-либо мер по факту ее похищения и изнасилования, упростив свою работу, обманули последнюю и умышленно скрыли от регистрации два преступления тяжкой категории", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в результате действий полицейских злоумышленник почувствовал свою безнаказанность и причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей, что повлекло тяжкие последствия.

"Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшей, ее представителя, свидетелей, заключениями экспертиз, видеозаписями", – добавили представители суда.

Приговором суда подсудимым А., К. и Т. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, а подсудимому Л. – на 3 года. Также А. и К. лишены права заниматься деятельностью в правоохранительных органах пожизненно, а Т. и Л. – сроком на 5 лет.

Отмечается, что все подсудимые были лишены специальных званий.

"В соответствии с законом "Об амнистии" срок наказания в виде лишения свободы, назначенного Т. и Л., сокращен на одну третью: то есть на 1 год 4 месяца у Т., на 1 год у Л.", – объяснили в суде.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970147-chetveryh-politseyskih-osudili-za-bezdeystvie-i-ukrytie-prestupleniya-v-atyrau/