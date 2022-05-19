Житель Атырау выбросил в реку мешок с костями и попал на видео

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/police.atyrau

Житель Атырау попал на видео, когда выбрасывал с моста в реку мешок с костями. Мужчину установили и составили административный протокол. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

По информации ведомства, 15 мая в 21.00 часов на мосту в Атырау мужчина достал из своей машины и бросил в воду черный мешок.

Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения ЦОУ городского управления полиции.

Стражи порядка установили нарушителя и составили в отношении него административный протокол по ч.1 ст.434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования).

45-летний мужчина пояснил, что в черный мешок для мусора положил кости с поминального обеда. На него наложили штраф в размере 15 315 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970115-zhitel-atyrau-vybrosil-v-reku-meshok-s-kostyami-i-popal-na-video/