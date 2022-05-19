За незаконную проповедь в автобусах казахстанку оштрафовали на 214 тыс. тенге

Женщина вела незаконную проповедь. Фото: instagram.com/dpkostanaiskoi_oblasti

В Костанае женщина вела религиозную проповедь в маршрутном автобусе, не имея разрешительных документов. По решению суда, она была оштрафована, сообщается на официальной странице ДП Костанайской области в Instagram.

Очевидцы сняли на видео проповедь в городском автобусе в Костанае и разместили его в соцсетях.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов полицейские выявили факт осуществления незаконной миссионерской деятельности жительницей города. Как позже установили сотрудники полиции, горожанка не имела разрешительных документов на подобную деятельность.

"На основании видеозаписи, а также показаний очевидцев составлен административный протокол по статье 490 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в суде женщина признала свою вину. Решение суда вступило в законную силу.

Нарушительница была оштрафована на сумму 214 410 тенге.

"С принятием закона о религии такие факты сократились. Теперь религиозные объединения проводят свои мероприятия в установленных местах, а миссионерство осуществляется только по регистрации", – добавили представители ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970100-za-nezakonnuyu-propoved-v-avtobusah-kazahstanku-oshtrafovali-na-214-tys-tenge/