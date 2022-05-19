Группу воров-гастролеров задержали в Алматы (видео)

Фото: ДП Алматы

В Алматы задержали группу воров-гастролеров, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина. Орудовали они в Ауэзовском районе города. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции Алматы.

"Банда сформирована из приезжих с Актюбинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей. По нашим оперативным данным, в мегаполис они приехали с целью преступного обогащения: стали осматриваться в спальном районе города. В чужие квартиры проникали путем подбора ключа к замкам входных дверей", - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Куатбек Науатов

Воровали, говорит полковник, мужчины, а женщина отвечала за сбыт краденого имущества: в основном золотые, меховые изделия, а также цифровая техника.

"В Алматы злоумышленники обосновались на съемной квартире. В результате спецоперации их задержали минувшим днем на пересечении проспекта Алтынсарина и улицы Шаляпина", - сообщил Куатбек Науатов.

Сейчас "криминальный квартет" водворен в изолятор временного содержания.

По некоторым данным, они могут быть причастны к квартирным кражам и на территории Актюбинской области.

"Эту информацию мы доподлинно проверим во время следствия. Также установим канал сбыта награбленного имущества в Алматы", - подытожил Науатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970099-gruppu-vorov-gastrolerov-zaderzhali-v-almaty-video/