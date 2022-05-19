Спецназ задержал алматинца, подозреваемого в вымогательстве 260 тыс. долларов (видео)

Мужчина вымогал деньги у бизнесмена в Алматы. Кадр из видео: пресс-служба ДП Алматы

У предпринимателя в Алматы малознакомый мужчина требовал крупную сумму денег, угрожая физической расправой. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Предприниматель обратился к полицейским с заявлением о том, что некий мужчина вымогал у него 260 тыс. долларов и грозился физической расправой.

"Данный факт был подтвержден в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий. Гражданин Н. 1981 года рождения, угрожая физическим насилием, требовал у предпринимателя крупную сумму денег. Подозреваемого задержали с поличным в результате спецоперации с участием полицейского спецназа", – объяснил замначальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

Спецоперацию полицейские провели вчера, 18 мая, в половине десятого вечера в кафе, расположенном по проспекту Аль-Фараби. Установлено, что подозреваемый живет неподалеку, поэтому встречу назначил в удобном для себя месте.

Задержанный дал признательные показания.

Отмечается, что в ходе санкционированного обыска полицейскими были изъяты денежные средства, их приобщили к материалам уголовного дела, предусмотренного частью 4 статьи 194 УК РК "Вымогательство".

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970080-spetsnaz-zaderzhal-almatintsa-podozrevaemogo-v-vymogatelstve-260-tys-dollarov-video/