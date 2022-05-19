Полицейского из Актобе заподозрили в торговле наркотиками из вещдоков

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В Актобе стража порядка подозревают в торговле наркотиками. Сотрудника городской полиции задержали сразу после продажи партии "синтетики". Предположительно, "товар" он брал из вещественных доказательств, передает телеканал "Астана".

Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по двум статьям: "Незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств" и "Служебный подлог".

В совокупности правоохранителю грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и крупный штраф. Наказание понес и его руководитель. Оба лишились своих должностей.

"Сотрудник полиции водворен в ИВС. В отношении старшины начато досудебное расследование. Решением дисциплинарной комиссии сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, его руководитель, начальник отдела, освобожден от занимаемой должности", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970010-politseyskogo-iz-aktobe-zapodozrili-v-torgovle-narkotikami-iz-veschdokov/