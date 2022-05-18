Несколько школ "заминировали" в Павлодарской области

Иллюстративное фото: pixels.com

В несколько школ Павлодарской области поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом заявили представители областного департамента полиции в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

"18 мая 2022 года с 18:11 в отдельные средние общеобразовательные школы Павлодарского региона на электронные адреса поступали анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что из зданий учебных заведений эвакуация людей не проводилась, так как обучение в данных школах уже завершилось.

Тем не менее, прилегающая территория школ была оцеплена.

"На месте работают следственно-оперативные группы", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Полицейские также предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК.

Напомним, что сегодня анонимное сообщение о заминированном здании поступило в АО "НК "Қазақстан темір жолы". Все работники были эвакуированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969959-neskolko-shkol-zaminirovali-v-pavlodarskoy-oblasti/