Здание КТЖ "заминировали" в Нур-Султане: всех работников эвакуировали

Здание КТЖ. Фото: facebook.com/railways.kz

Анонимное сообщение о заминированном здании поступило в АО "НК "Қазақстан темір жолы". Все работники были эвакуированы. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Сегодня, 18 мая, на электронный почтовый адрес АО "НК "ҚТЖ" неизвестными лицами осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве.

В пресс-службе ДП города Нур-Султана сообщили, что силами специальных служб произведена эвакуация людей, находившихся в здании.

"В ходе проверки информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено", – отметили представители ведомства.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело и ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. Просим граждан не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения", – подчеркнули полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969956-neizvestnye-soobschili-o-vzryvnyh-ustroystvah-v-zdanii-ao-nk-qtzh-v-nur-sultane/