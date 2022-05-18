Лежавшие под подушкой 5 млн тенге похитили при разбойном нападении в Жамбылской области

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

82-летний житель Мойынкумского района обратился в правоохранительные органы и сообщил о том, что было совершено дерзкое разбойное нападение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

По словам мужчины, в ночь на 13 мая к нему в летнюю кухню, где он спал один, тайно проникли двое неизвестных в масках. Злоумышленники, применив силу, напали на пенсионера и похитили 5 млн тенге, лежавшие у него под подушкой.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 3 УК РК (Разбой). Назначен ряд экспертиз.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий были установлены четверо подозреваемых 1977, 1984, 1985 и 1987 годов рождения. Трое из них - жители Кордайского района Жамбылской области, один - житель Алматинской области.

Следователи выяснили, что мужчины ночью по предварительному сговору приехали в Мойынкумский район для совершения преступления.

Один из подозреваемых, которому 35 лет, является родственником потерпевшего и неоднократно просил у него деньги в долг. Именно он дал наводку соучастникам.

Сейчас трое из них задержаны и водворены в ИВС. Местонахождение еще одного подозреваемого устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969928-lezhavshie-pod-podushkoy-5-mln-tenge-pohitili-pri-razboynom-napadenii-v-zhambylskoy-oblasti/