Отец троих детей впал в кому после группового избиения в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

16 мая в районе рынка "Коктем" в Шымкенте произошла драка, в результате которой одного из пострадавших доставили в больницу. Сейчас он находится в коме. По данному факту проводится досудебное расследование. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДП Шымкента рассказали, что 16 мая на канал "102" поступило сообщение о драке по улице Жибек жолы в районе рынка "Коктем".

С места происшествия одного человека доставили в больницу.

"Данный факт зарегистрирован по ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сегодня двое подозреваемых взяты под стражу. Проводится досудебное расследование. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.

По информации Otyrar.kz, потерпевший в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию. Камера видеонаблюдения сняла, как двое молодых людей отводят его за угол, а затем жестоко избивают.

Родные пострадавшего рассказали изданию, что мужчина - единственный кормилец семьи и отец троих детей. Сейчас он находится в коме 3-й степени.

"В постановлении следователь указывает, что преступление совершено группой лиц, при этом возбуждает дело по ч.1 ст.106 УК РК (хотя, если группа лиц, то это часть 2). Несмотря на записи камер видеонаблюдения, никого подозреваемым не признает. В тот же вечер их отпустили. Прошу помочь!" - говорит супруга потерпевшего.

Родственники надеются, что обидчиков накажут по всей строгости закона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969919-otets-troih-detey-vpal-v-komu-posle-gruppovogo-izbieniya-v-shymkente/