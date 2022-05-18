Мошенники обманывали астанчан от имени руководства полиции и прокуратуры

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Полицейские Нур-Султана обратились к столичным жителям из-за участившихся случаев мошенничеств, связанных со звонками от имени руководителей департамента полиции и прокуратуры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Стражи порядка рассказали, по какой схеме работают мошенники.

По их словам, одна группа мошенников осуществляет обзвон держателей банковских карт, сообщая, что совместно с Нацбанком РК стражами порядка проводятся мероприятия по изобличению мошенников, которые пытаются оформить кредиты. Подчеркивается, что данные сотрудников ДП и прокуратуры мошенники берут из открытых источников в Сети.

После с держателем карты связывается вторая группа. Мошенники представляются работниками банков и подтверждают попытки мошенничеств.

В разговоре они сообщают, что совместно с правоохранительными органами и банками якобы проводится операция по выявлению мошенников. Злоумышленники пытаются разузнать реквизиты банковских карт и SMS-коды.

Пока одни мошенники ведут разговор, другие в это время пытаются получить доступ к счетам через интернет-банкинг и ждут SMS-коды.

В полиции также сообщили, что другая группа мошенников представляется сотрудниками банка и сообщает, что кто-то пытается оформить кредит и с целью пресечения мошеннических действий просит перечислить имеющиеся деньги на "резервный" или "страховой" счет.

В ходе разговора мошенники под предлогом подтверждения личности просят озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли. Тех, кто не умеет пользоваться интернет-банкингом, просят установить программу AnyDesk.

Когда мошенники получают логин и пароль от данных приложений, они могут полностью контролировать телефон своей жертвы, а именно отправлять SMS, пользоваться мобильными банкингами и проводить различные операции, в том числе оформление кредитов и переводы.

Как отметили в полиции, зачастую физические лица сами на себя оформляют кредиты, при этом проходят верификацию путем считывания биометрических данных лица.

Также имеются случаи, когда жертвы мошенников оформляли кредиты в самих отделениях банков, при этом не сообщали менеджерам о сомнительной беседе. А после оформления кредитов сами же отправляли средства на зарубежные счета.

В полиции Нур-Султана предупредили, что для звонков мошенники используют программное обеспечение - SIP-телефонию, которое позволяет дублировать абонентские номера казахстанских граждан.

В полицию уже поступило более 1 тыс. сообщений и жалоб о подобных действиях, 200 фактов расследуется в настоящее время.

По информации стражей порядка, общий ущерб составляет более 250 млн. тенге. Жертвами мошенников чаще всего становятся люди пенсионного или предпенсионного возраста.

Граждан призвали быть бдительными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969843-moshenniki-obmanyvali-astanchan-ot-imeni-rukovodstva-politsii-i-prokuratury/