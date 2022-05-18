Астанчанин решил выпить со знакомым и лишился телефона

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В Нур-Султане у мужчины украли мобильный телефон, который позже был изъят у скупщиков. Полицейские подозревают знакомого потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Житель города Нур-Султан заявил о том, что у него пропал мобильный телефон после посиделок со своим знакомым.

Как сообщили в полиции, молодые люди случайно встретились на улице и решили выпить спиртного.

"В ходе посиделок подозреваемый попросил у знакомого сотовый телефон, чтобы сходить в магазин и не вернулся. Похищенный телефон марки Samsung продал", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что полицейские задержали 24-летнего подозреваемого, который также является жителем столицы. По данным ДП Нур-Султана, задержанный признался в совершении преступления.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"Сотрудниками полиции мобильный телефон изъят у скупщика и возвращен владельцу. Проводится проверка причастности подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - добавили в пресс-службе.

Столичные полицейские попросили горожан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам и не оставлять ценные вещи без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969842-astanchanin-reshil-vypit-so-znakomym-i-lishilsya-telefona/