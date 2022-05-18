Главу крестьянского хозяйства убили из-за баранов в ЗКО

Оглашение приговора. Кадр из видео: телеканал "Астана"

В Уральске вынесли приговор по делу об убийстве фермера. Глава крестьянского хозяйства из Западно-Казахстанской области погиб из-за баранов от 12 ножевых ранений, передает телеканал "Астана".

Перед судом предстал односельчанин погибшего. Он признал свою вину и получил 11 лет лишения свободы. Однако родные главы крестьянского хозяйства с вердиктом не согласны.

Они уверяют, что в селе орудовала целая банда вымогателей, которая требовала у Серика Мухамбетьярова его баранов.

Домой мужчина живым уже не вернулся. Родственники намерены добиться, чтобы за смерть их близкого человека ответили все участники преступления.

"По этому делу проходили несколько подозреваемых, но во время следственных мероприятий только один из них взял на себя вину. Он 1986 года рождения. Остальные прошли по делу в качестве свидетелей.

Мы уверены, что такой щуплый парень не мог в одиночку убить крепкого мужчину спортивного телосложения. Мы так это дело не оставим и будем подавать апелляцию", - заявила супруга погибшего Нурия Мурзалиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969829-glavu-krestyanskogo-hozyaystva-ubili-iz-za-baranov-v-zko/